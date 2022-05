Salvini a Frosinone – Il Consigliere Provinciale della Lega, Gianluca Quadrini, ribadisce l’attenzione del partito verso le esigenze della Provincia

Matteo Salvini, in visita nel capoluogo di provincia per sostenere la prossima tornata elettorale del 12 giugno e incontrare i suoi sostenitori.

“Un appuntamento importante e un’occasione per riconfermare l’attenzione che il partito della Lega ha nei confronti del nostro territorio.” – così Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Consiliare della Lega in Provincia si mostra soddisfatto e propositivo per questo incontro. “ La presenza del Leader Salvini nella nostra provincia, – continua Quadrini – ribadisce il suo ruolo trainante all’interno della coalizione di centrodestra. Un ruolo guadagnato attraverso l’unione, il dialogo e il confronto. Ribadiremo, in questo incontro, il valore di territorialità per rilanciare e migliorare il nostro territorio. Oggi, possiamo e dobbiamo portare avanti una politica basata sul bene comune, lavorando ad un programma volto a dare dignità alla nostra provincia e che risponda alle necessità dei nostri cittadini.”

Quadrini fa un passaggio anche sulle amministrative che vedono impegnati, oltre Frosionone, anche altri sette comuni della Provincia. – “A pochi giorni dal voto per il rinnovo del consiglio comunale la nostra provincia è impegnata in otto comuni. Giovedì a Frosinone, Salvini, sarà a sostegno del candidato a sindaco, Riccardo Mastrangeli, che conferma la compattezza del centrodenstra nel capoluogo di Provincia. Uno schieramento presente anche in altri comuni, tra cui Piedimonte San Germano, con il sindaco uscente, Gioacchino Ferdinandi, che dimostra ancora una volta il suo spessore.”

