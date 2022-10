Salvatore De Meo nuovo presidente della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento Europeo Le congratulazioni del presidente Acampora

Il presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora, si congratula con l’eurodeputato per il nuovo importante incarico

“Salvatore De Meo alla presidenza della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento Europeo è un vanto per il nostro territorio. All’amico Salvatore le mie personali congratulazioni e un augurio sincero di buon lavoro”. – Così il presidente della Camera di Commercio di Frosinone Latina, Giovanni Acampora, è intervenuto sull’elezione a Bruxelles dell’eurodeputato al quale passa il testimone di Antonio Tajani.

“Il fatto che rappresentanti dei nostri territori ricoprano ruoli chiave in Europa è fondamentale, ancor più in questo delicato momento storico. Sono certo che Salvatore De Meo saprà portare avanti questo impegno con competenza e professionalità, senza mai perdere di vista i valori che nel tempo abbiamo condiviso – ha aggiunto Acampora – L’organismo parlamentare che si appresta a guidare si occupa di materie istituzionali come i trattati dell’Unione ed i regolamenti procedurali del Parlamento europeo e la sua presidenza avrà un valore strategico. Nel rinnovare i miei auguri a Salvatore, colgo l’occasione per invitarlo da amico, prima ancora che da eurodeputato di spicco, alla prossima edizione del Blue Forum Italia Network che si terrà nel 2023 a Gaeta. Alla prima edizione del summit internazionale abbiamo lavorato insieme ed ora la sua presenza da presidente della Commissione Affari Costituzionali europea sarà ulteriore motivo di orgoglio”.

COMUNICATO STAMPA