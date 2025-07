Salvati sei gattini abbandonati in un cassonetto

Sei gattini abbandonati in un cassonetto: salvati grazie alla segnalazione dei cittadini e all’intervento della Polizia Locale.

Cisterna di latina – Lunedì pomeriggio alcuni cittadini del quartiere San Valentino hanno udito dei miagolii provenire dall’interno di un cassonetto destinato alla raccolta di abiti usati, insospettiti, hanno immediatamente allertato il Comando della Polizia Locale.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato all’interno del cassonetto, chiusi in un sacco di plastica nera e privi di qualsiasi possibilità di salvezza, sei gattini di pochi giorni di vita. Con l’urgenza imposta dalla circostanza, è stato necessario forzare il lucchetto e aprire il contenitore per recuperare gli animali, ancora vivi ma in condizioni critiche.

I gattini sono stati affidati con urgenza alla clinica veterinaria convenzionata con il Comune, che ha provveduto alle prime cure e sta tuttora monitorando le loro condizioni, nella speranza che possano sopravvivere al trauma subito.

Si è trattato di un atto di crudeltà, che configura un vero e proprio reato: l’abbandono e il maltrattamento di animali non sono soltanto condotte eticamente inaccettabili, ma costituiscono anche violazioni penali per le quali è prevista la reclusione e la multa.

Sono attualmente in corso gli accertamenti investigativi volti all’individuazione dei responsabili di questo gesto vile e disumano. Chiunque sia in grado di fornire elementi utili è invitato a contattare il Comando di Polizia Locale, anche in forma riservata, recandosi presso la sede di Corso della Repubblica n. 186 oppure telefonando al numero 06.96834324.

L’Amministrazione comunale rivolge un sentito ringraziamento ai cittadini che hanno prontamente contattato il Comando di Polizia Locale, permettendo il tempestivo intervento e il salvataggio degli animali.

La tutela degli esseri viventi più fragili è dovere di ogni comunità civile. Episodi come questo ci ricordano quanto sia importante vigilare, denunciare e intervenire con decisione contro ogni forma di violenza, anche e soprattutto quando colpisce chi non può difendersi.