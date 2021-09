Salvaguardia del Fiume Santa Croce, soddisfazione della coalizione del canidato Sindaco Villa per lo sviluppo delle attività

Fa progressi il cammino verso il Contratto di Fiume avviato nel 2019 dall’amministrazione di Paola Villa, dall’intuito e impegno del ex Assessore all’ambiente ing. Orlando Giovannone coinvolgendo i Comuni di Minturno e Spigno saturnia, Legambiente Lazio e il circolo verde azzurro del sud pontino. Previsto domani sabato 18 settembre il convegno “Verso il contratto di fiume Rio Capodacqua-Santacroce: Prosegue il cammino verso il

documento strategico e presentazione del sito web”

” Un percorso virtuoso quello del “Contratto di fiume Capodacqua-SantaCroce” capace di coinvolgere dal cittadino alle istituzioni regionali e nazionali, che sta permettendo di raggiungere obiettivi come la tutela dell’ambiente, la riqualificazione, lo sviluppo economico e turistico del territorio attraversato dal fiume.

Un lavoro di studio e ricerche, seppur rallentato dal lungo periodo di pandemia, grazie anche al contributo regionale ottenuto nel 2020 sarà presentato Sabato 18 Settembre alle ore 10 presso il museo multimediale del Parco Regionale dei Monti Aurunci a Spigno Superiore” afferma l’ing. Orlando Giovannone .

Un fiume per decenni abbandonato, mostra un inquinamento fecale e un diffuso dissesto idrogeologico nelle sue sponde. Un fiume che solo negli ultimi tre anni è stato attenzionato dalle amministrazioni locali con l’ottenimento nel 2020 del finanziamento regionale di 2,5 milioni di euro. Un impegno economico ottenuto dall’amministrazione Villa per far fronte alle esigenze dei cittadini dei quartieri di Penitro, Santa Croce e Gianola, sia per la migliore protezione delle sponde che per l’eliminazione degli allagamenti nella zona via delle vigne.

“Un responsabilità costante dell’amministrazione Villa – aggiunge l’ex assessore Orlando Giovannone che ha già prodotto risultati concreti dopo i controlli effettuati sugli scarichi abusivi, riducendo nel 2109 e 2020 il decennale inquinamento del corso d’acqua. “

Comunicato stampa a firma di:

Movimento Un’Altra Città

Movimento 5 stelle

Io rEsisto