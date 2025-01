Saluti alla Comunità Passionista in occasione della chiusura del Convento di Sora

Rev.mo Padre Provinciale,

prendo atto della volontà della Congregazione di San Paolo della Croce di chiudere il Convento di Sora, come da Vs Nota del 19 dicembre.

La Comunità Passionista ha rappresentato per la Città di Sora una risorsa inesauribile. Il Convento è stato il luogo di culto punto di riferimento per il territorio, soprattutto per la devozione a San Gabriele dell’Addolorata.

I fedeli della Città di Sora hanno bussato alle porte del Convento sapendo di trovare sempre una parola di conforto o un aiuto concreto.

Come Lei ci ricorda dal 1842 che la Comunità Passionista è presente in Città e con gli anni Le confermo che ha raccolto intorno a sé giovani e meno giovani attirati dalla predicazione di San Paolo della Croce e dall’esempio di vita dei Padri che si sono alternati nel Convento sorano.

Reverendo Padre apprendo che anche Lei è dispiaciuto di dover dare seguito alla decisione presa in seno del Vs Capitolo provinciale e approfitto per esprimere a nome mio e di tutta la Città di Sora un sincero ringraziamento per il servizio reso dalla Vostra comunità al nostro territorio e soprattutto alla “Nostra gente”, il 31 gennaio sarà un giorno veramente triste, si chiude una storia, che ha scritto pagine memorabili nel cuore dei cittadini Sorani.

Voglio esprimere, inoltre, a Padre Salvatore, un ringraziamento particolare in quanto è stata presenza costante e significativa in tutte le iniziative organizzate dall’Amministrazione Comunale in cui è stato presente, portando una parola di fede o un gesto significativo, rimarrà per molto tempo nella memoria collettiva di questa comunità ricordato con molto affetto.

Reverendo Padre, la Comunità Passionista ci mancherà veramente, mi auguro di poterLa salutare di persona, grazie per l’attenzione che avete dimostrato per la Città di Sora.

La saluto Cordialmente.

IL SINDACO Dott. Luca Di Stefano