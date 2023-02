Salute / Vuoi perdere peso? Vai a correre la mattina

Un team di ricercatori svedesi ha condotto degli esperimenti sui topi per scoprire qual è l’orario ideale per fare attività fisica perdendo peso. Dai test è emerso che il momento migliore per andare a correre per noi umani è in tarda mattinata, quando il metabolismo risulta più accelerato e ci troviamo nella cosiddetta “prima fase attiva” della giornata. I risultati sono stati pubblicati su PNAS.

MEGLIO LA MATTINA. Per arrivare a queste conclusioni gli studiosi hanno analizzato due gruppi di topi: uno ha corso durante la prima fase attiva della giornata, corrispondente alla tarda mattinata negli umani; l’altro ha eseguito la stessa attività fisica durante la prima fase di riposo, corrispondente al tardo pomeriggio negli umani. Dopo aver studiato diversi marcatori riguardanti il metabolismo dei grassi e analizzato quali geni fossero attivi nel tessuto adiposo dopo l’attività fisica, i ricercatori hanno concluso che correre durante la prima fase attiva della giornata stimolava maggiormente il metabolismo nei topi, che bruciavano dunque più grassi – indipendentemente dalla quantità di cibo assunto.

I LIMITI DELLO STUDIO. Se è vero che topi e umani condividono molte funzioni fisiologiche di base, motivo per cui questi animali vengono spesso utilizzati come cavie per studiare il metabolismo umano, è altrettanto vero che esistono profonde differenze tra le due specie, come il fatto che i topi sono animali notturni. Bisogna inoltre tener presente che lo studio ha analizzato solo la corsa e non altre attività fisiche, che potrebbero restituire risultati diversi, e che età, sesso e patologie pregresse non sono state prese in considerazione.

CAPIRNE DI PIÙ. I ricercatori sottolineano dunque l’importanza di condurre ulteriori studi per confermare la rilevanza di quanto scoperto sugli umani, e sperano che i risultati possano aiutare a stabilire piani di esercizio fisico più precisi, in particolare per i pazienti affetti da obesità o diabete di tipo 2, in modo da permettere loro di perdere peso più facilmente.

(Fonte Focus) – Foto archivio