Salute / Viviamo tutti più a lungo (anche gli uomini)

Come sta la popolazione mondiale ? In generale, viviamo più a lungo , mentre il vantaggio di longevità delle donne rispetto agli uomini si fa ovunque più sfumato. A fotografare le tendenze sulla durata della vita globale è uno studio dell’Università di Alcalá (in Spagna) pubblicato su PLOS ONE.

COME SI CAMBIA. I ricercatori si sono chiesti se negli ultimi 30 anni le traiettorie di mortalità nei vari Paesi del mondo siano cresciute in modo convergente o divergente, se cioè le differenze in parametri come l’aspettativa di vita si facciano più lievi o più accentuate, quando si considerano diverse aree geografiche. L’analisi, che ha preso in considerazione 8 diversi indicatori di mortalità nei dati di 194 nazioni, ha concluso che le tendenze registrate nei vari Paesi sono suddivisibili in cinque macro-gruppi, che rispecchiano pressapoco la divisione per continenti.

DUE COSE IN COMUNE. Nonostante queste differenze territoriali, due tendenze sembrano accomunare ogni area del mondo. L’aspettativa di vita sta aumentando in tutti e cinque i gruppi di convergenza e in tutti i Paesi considerati, mentre il divario nell’aspettativa di vita tra uomini e donne (a favore delle seconde) si sta riducendo. Gli scienziati hanno usato gli stessi modelli statistici impiegati per l’analisi per realizzare proiezioni della situazione al 2030, e hanno riscontrato che queste due tendenze proseguiranno.