Salute / Variante Delta: prepararsi all’impatto

Oggi questa versione di coronavirus è responsabile di più del 90% dei casi di covid nel Paese, al centro di una terza ondata pandemica attutita – fortunatamente – dai vaccini. Ma gli scienziati britannici non stanno certo a guardare i nuovi focolai con le mani in mano. Il loro prezioso lavoro di tracciamento ha permesso di raccogliere nuove informazioni sulla variante Delta, ormai presente in 80 diverse nazioni.

Quando in primavera l’India è stata investita da uno tsunami di nuovi casi , la situazione era troppo complessa per attribuire la colpa della seconda ondata di covid alla nuova variante trovata nel Paese . Nel Regno Unito, quella stessa variante, che oggi conosciamo come variante Delta , è stata individuata ad aprile, mentre il governo britannico procedeva alle prime riaperture:

CONTAGIOSITÀ E RESISTENZA AI VACCINI. Si pensa che la variante Delta (B.1.617.2, inizialmente chiamata “indiana”) sia oltre il 60% più contagiosa rispetto a quella Alpha (B.1.1.7, inizialmente chiamata “inglese”) che in precedenza si era imposta nel Regno Unito. La maggiore trasmissibilità potrebbe spiegare la recrudescenza delle infezioni in Nepal e in alcuni Paesi del sud-est asiatico. La Delta sembra inoltre in grado di evadere almeno in parte le difese sviluppate grazie ai vaccini, se non altro in chi ha avuto una dose soltanto: una sola iniezione di vaccino di Pfizer o AstraZeneca riduce il rischio di contrarre la covid in forma sintomatica del 33% – mentre per la variante Alpha una singola dose riduce il rischio del 50%.

Dopo la seconda dose l’efficacia contro la variante Delta passa al 60% nei vaccinati con AstraZeneca e all’88% in chi è protetto da Pfizer. Insomma la protezione offerta cala, ma non in modo così drammatico: è perciò prioritario completare il ciclo vaccinale.