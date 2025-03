SALUTE, ROCCA: «OSTETRICHE FIGURE FONDAMENTALI DEL SSR»

«Dobbiamo avere il coraggio di compiere una rivoluzione culturale e guardare con occhi nuovi alle professioni sanitarie, a partire da quella ostetrica. Questa è l’unica visione possibile della sanità moderna. Ci tenevo particolarmente a partecipare all’incontro, ospitato in Regione Lazio, dal titolo “Promuovere il nuovo modello di salute valorizzando la professione ostetrica”. Noi crediamo in questa fondamentale figura e lo dimostra il fatto che abbiamo autorizzato l’assunzione di 158 unità in più rispetto alla pregressa dotazione della Regione Lazio. Questi professionisti sono capaci di dare una risposta complessiva alla cura, in un momento tanto prezioso e delicato per le donne e le famiglie. Dobbiamo crescere insieme, in relazione anche alla sfida della nuova rete della procreazione medicalmente assistita dove la professione ostetrica giocherà un ruolo chiave. Siamo pronti all’ascolto per costruire, insieme, un nuovo futuro».Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca a margine del convegno “Promuovere il nuovo modello di salute valorizzando la professione ostetrica” svoltosi oggi presso la sala Tevere della Giunta regionale del Lazio.

