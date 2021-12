Salute / Quanti mentono al proprio medico?

LE DOMANDE. Agli intervistati è stato chiesto se avessero mai evitato di dire a un medico che: non avevano capito le sue indicazioni; non erano d’accordo con le sue raccomandazioni; non praticavano esercizio fisico; avevano una dieta malsana; assumevano certi farmaci; non avevano seguito la terapia prescritta secondo le indicazioni.

Una gran parte dei pazienti ha dichiarato di aver mentito su almeno una di queste informazioni, soprattutto sull’essere in disaccordo con le raccomandazioni del medico (circa il 38% degli intervistati) e sul non aver compreso le sue indicazioni (circa il 28%). Tra le motivazioni più comuni: il timore di essere giudicati (circa il 73% dei “bugiardi”), il non voler sapere quanto sia dannoso il proprio comportamento (circa il 68%) e il provare imbarazzo (circa il 55%).

C’È ALTRO… Per i ricercatori può essere in parte responsabilità dei medici: insegnare loro a comunicare più efficacemente col paziente mettendolo a suo agio eviterebbe bugie controproducenti per la sua salute.

Fonte Focus