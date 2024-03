Salute Obesità: in due terzi del mondo è la forma più comune di malnutrizione

Il volto della malnutrizione è drasticamente cambiato negli ultimi 30 anni: oltre un miliardo di persone al mondo è affetto da obesità, una condizione che sta diventando a tutti gli effetti e nella maggior parte dei Paesi la principale conseguenza della carenza di nutrienti adeguati.A tracciare un profilo dell’epidemia mondiale di obesità è un’analisi compilata da oltre 1.500 scienziati e pubblicata sulla prestigiosa rivista medica Lancet. Ancora più allarmante se si guarda alla situazione tra i più giovani. L’AUMENTO CHOC NEI RAGAZZI. Secondo lo studio, che ha analizzato i dati sull’indice di massa corporea (Body Mass Index – BMI: il rapporto fra il nostro peso espresso in chili e il quadrato dell’altezza espressa in metri), di 220 milioni di persone dai 5 anni in su, i tassi globali di obesità tra bambini e adolescenti sono quadruplicati dal 1990 al 2022; nello stesso periodo i tassi di obesità tra gli adulti sono più che raddoppiati. In totale, nel 2022 si sono registrati 159 milioni di bambini e adolescenti con obesità e 879 milioni di adulti con la stessa condizione. Tra il 1990 e il 2022, la quota di bambini e adolescenti sottopeso è diminuita di un quinto nelle ragazze e di più di un terzo nei ragazzi; mentre il numero di adulti sottopeso si è più che dimezzato, nonostante l’aumento della popolazione mondiale. Nel 2022 erano sottopeso 77 milioni di ragazze e 108 milioni di ragazzi; 183 milioni di donne adulte e 164 milioni di uomini.Dati alla manoper gli adulti e qui quelli per bambini e adolescenti), nella maggior parte dei Paesi del mondo oggi c’è un numero maggiore di persone sovrappeso che sottopeso.

fonte Focus