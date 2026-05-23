Salute mentale: richiesta di confronto urgente sulla legge per l’assistenza psicologica primaria

La consigliera regionale del Partito Democratico del Lazio Sara Battisti, prima firmataria della proposta di legge di iniziativa legislativa popolare per l’istituzione del servizio di assistenza psicologica primaria, insieme agli altri promotori della proposta di legge, ha inviato una lettera al presidente della Regione Lazio Francesco Rocca per chiedere un confronto volto a definire l’iter istituzionale della proposta. La proposta di legge, che ha raccolto oltre 13mila firme, ha infatti superato positivamente il controllo di regolarità formale, confermando – si legge nella lettera – “la correttezza del percorso intrapreso e il valore democratico dell’iniziativa stessa”. Battisti e i promotori sottolineano inoltre come si tratti di “una proposta nata dalla volontà e dal coinvolgimento diretto delle cittadine e dei cittadini del Lazio, che hanno espresso con chiarezza l’esigenza di rafforzare i servizi di tutela della salute mentale attraverso l’istituzione di un servizio di assistenza psicologica primaria accessibile, diffuso e strutturato”.

Nella lettera viene inoltre evidenziata la necessità di “avviare un confronto costruttivo e trasparente tra maggioranza e opposizione” per accompagnare l’iter della proposta nelle sedi istituzionali competenti. Un percorso che, come previsto dal regolamento regionale sulle iniziative legislative popolari, prevede ora l’iscrizione all’ordine del giorno del Consiglio regionale e la successiva discussione nelle commissioni competenti entro le tempistiche stabilite, che scadono la prossima settimana.

“La salute mentale è una priorità e non può più essere considerata un tema marginale nell’agenda politica della Regione Lazio. Ora serve una scelta chiara: dare seguito a una proposta sostenuta da migliaia di cittadini e trasformarla finalmente in una risposta concreta per il territorio senza calcoli politici. Parliamo, numeri alla mano – concludono – di una vera emergenza sociale e servono scelte adeguate per il benessere delle nostre comunità”.

Hanno sottoscritto la pl e la relativa richiesta di incontro al presidente della Regione, Francesco Rocca: Sara Battisti, Mario Ciarla, Daniele Leodori, Marta Bonafoni, Adriano Zuccalà, Marietta Tidei, Alessandra Zeppieri, Claudio Marotta, Michela Califano, Emanuela Droghei, Salvatore La Penna, Rodolfo Lena, Eleonora Mattia, Enrico Panunzi, Massimiliano Valeriani, Andrea Casu, Paolo Ciani, Cecilia D’Elia, Matteo Orfini, Filippo Sensi.