Salute Mentale, Economia del paziente, lavoro e integrazione sociale: a Paliano torna il Festival Corto… Ma non troppo!

Dal 12 al 14 giugno 2025 torna per la XIII edizione il Festival che racconta l’inclusione attraverso i cortometraggi, con il coinvolgimento attivo del territorio e delle comunità psichiatriche.

Paliano (FR) – Dal 12 al 14 giugno 2025 ancora a Paliano la XIII edizione di Corto… Ma non troppo!, il Festival di cortometraggi che mette al centro l’incontro tra salute mentale, creatività e partecipazione sociale. L’evento, ideato e curato dalle strutture residenziali socio riabilitative Casa Johnny e Casa Mary in collaborazione con L’ONDA A.P.S. con il patrocinio della Regione Lazio e dell’ASL di Frosinone, è sostenuto dal Comune di Paliano e coinvolge attivamente il tessuto associativo e culturale della città.

In un momento storico in cui la salute mentale è finalmente tornata al centro del dibattito pubblico, il Festival si distingue per la sua capacità di raccontare storie vere, toccanti e spesso invisibili, restituendo dignità e protagonismo a chi vive percorsi terapeutici e riabilitativi.

Tre giornate, tre focus tematici

Il programma dell’edizione 2025 si articola in tre giornate tematiche.

Giovedì 12 giugno – “Vita in Comunità”: una giornata dedicata alla quotidianità all’interno delle strutture residenziali psichiatriche. Oltre alle prime proiezioni dei cortometraggi in concorso, ci saranno tavole rotonde, una speciale proiezione educativa dedicata a Marcantonio Colonna e una performance teatrale realizzata dagli ospiti della SRSR EUNOS di Lariano. Il tutto preceduto da una passeggiata culturale guidata dagli utenti di Casa Johnny e Casa Mary tra i luoghi storici di Paliano, realizzata grazie alla collaborazione con Pro Loco e Associazione Palio dell’Assunta e Corteo Storico di Paliano.

Venerdì 13 giugno – “Economia del Paziente & Progettualità”: riflettori puntati sull’inserimento socio-lavorativo delle persone con disagio psichico. L’incontro tematico di approfondimento organizzato presso la Sala della Banca del Credito Cooperativo affronterà il tema dell’autonomia economica come parte del percorso di cura. Nel pomeriggio, nuovi cortometraggi porteranno sullo schermo storie di emancipazione, riscatto e futuro possibile.

Sabato 14 giugno – “Premiazioni & Territorio”: una giornata celebrativa che culminerà con la cerimonia di premiazione dei corti in concorso, riconoscimenti speciali e una festa finale in piazza con buffet, brindisi, esibizioni musicali e danzanti.

Cinema e territorio: una sinergia che crea inclusione

Uno degli elementi distintivi del Festival è la sua capacità di coinvolgere in modo autentico il territorio: dalle associazioni culturali alle realtà storiche del borgo, fino al prezioso contributo del Centro Anziani di Paliano, che collaborerà nell’organizzazione dei pranzi solidali. Il Festival diventa così un vero e proprio laboratorio di comunità, dove istituzioni, cittadini e strutture terapeutiche si incontrano sul terreno fertile della cultura e della partecipazione.

L’obiettivo è chiaro: promuovere una narrazione diversa della salute mentale, capace di rompere lo stigma e costruire reti solidali attorno a chi troppo spesso resta ai margini.

Un’edizione da non perdere

Con oltre sei sessioni di proiezione, due performance teatrali, tre passeggiate culturali, e una rete sempre più estesa di realtà coinvolte, Corto… Ma non troppo! si conferma una delle esperienze più innovative e inclusive del panorama culturale e sociale italiano.

Un invito a guardare oltre i pregiudizi, a condividere esperienze e a scoprire che l’arte, quando abita la fragilità, può trasformarsi in una straordinaria occasione di cura.

📍Appuntamento dal 12 al 14 giugno 2025 | Piazza XVII Martiri, Paliano (FR) | 9.30 – 17.30