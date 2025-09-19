Salute mentale, Battisti (Pd): “Grazie al Partito Socialista per sostegno alla proposta di legge sullo psicologo di base”

“La firma del Partito Socialista, nella persona del segretario regionale Gian Franco Schietroma, alla proposta di legge per l’istituzione del servizio di assistenza psicologica primaria è un segnale importante, che rafforza il carattere trasversale e condiviso di questa iniziativa. Ringrazio di cuore Schietroma e tutto il PSI per il sostegno convinto a un provvedimento che ha al centro la salute mentale delle cittadine e dei cittadini del Lazio”.

Lo dichiara in una nota la consigliera regionale del Partito Democratico Sara Battisti, prima firmataria della proposta di legge depositata in Consiglio Regionale del Lazio.

“La salute psicologica – prosegue Battisti – è parte integrante del diritto alla salute e non può più essere considerata un tema secondario. Con questa legge vogliamo garantire un accesso gratuito, diffuso e tempestivo al sostegno psicologico, prevedendo la presenza di uno psicologo di base in ogni Asl, in sinergia con medici di medicina generale e pediatri. È un investimento fondamentale per la prevenzione e per il benessere delle persone”.

“Un ringraziamento particolare – conclude la consigliera – va a tutte le cittadine e i cittadini, alle forze politiche, alle associazioni e ai militanti che in queste settimane stanno raccogliendo migliaia di firme e organizzando banchetti in tutta la regione. La loro mobilitazione è un contributo fondamentale per portare avanti questa proposta di legge che tutela davvero i diritti e la salute dei cittadini del Lazio”.