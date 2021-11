Salute / L’ora giusta per dormire che fa bene al cuore

MISURAZIONI OGGETTIVE. Secondo questo studio pubblicato sull’European Heart Journal , l’effetto negativo per la salute del cuore non dipenderebbe da quante ore si dormono, ma dall’ora scelta per spegnere la luce: l’ora ideale sarebbe tra le 22 e le 23 (ora solare, quindi con l’ora legale primaverile-estiva sarebbe tra le 23 e la mezzanotte).

Diversi studi provano che i disturbi del sonno influenzano in modo importante la nostra salute psicofisica. Di solito, i ricercatori concentrano le loro indagini soprattutto sulla qualità e la durata del tempo che dedichiamo a riposare, ma un team di scienziati inglesi ha scoperto anche quella che sembra una correlazione tra il quando ci addormentiamo e il rischio di malattie cardiovascolari come infarto, ictus e attacco ischemico.

A questa conclusione i ricercatori sono arrivati monitorando, tra il 2006 e il 2010, 88.026 persone di età compresa tra i 43 e i 79 anni: il 58% di sesso femminile e il 41,6% maschile. Importante: tutti i soggetti avevano un accelerometro da polso per registrare, per sette giorni, l’ora in cui andavano a dormire e quella in cui si svegliavano. In altre parole, le misurazioni erano oggettive e non basate come spesso accade su diari del sonno o questionari.

UN’ORA IN PIÙ O IN MENO FA LA DIFFERENZA. Dopo circa sei anni dalla raccolta delle informazioni, i ricercatori hanno riscontrato che 3.172 persone hanno sviluppato malattie cardiovascolari. Nel dettaglio, rispetto a chi andava a letto tra le 22 e le 23, coloro che avevano l’abitudine di coricarsi dopo la mezzanotte avevano il 25% in più di probabilità di sviluppare rischi cardiaci, e anche per coloro che si coricavano prima delle ore 22 il risultato era simile – 24% – e in maggioranza di sesso femminile perché, dopo la menopausa, è dimostrato che la donna ha difficoltà a dormire. Per chi invece si addormentava tra le 23 e la mezzanotte il rischio restava, ma dimezzato (12%).