Salute: Lazzari (Psicologi), bene bando Regione Lazio contro disagio giovanile

Provvedimento in linea con bonus nazionale per risposta efficace a problema reale

“Il bando della Regione Lazio che destina risorse per favorire l’accesso al bonus psicologico per i giovani tra i 6 e i 21 anni rappresenta un’ottima notizia. L’auspicio è che anche altre Regioni adottino misure simili”. Lo dichiara David Lazzari, Presidente del Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi.

“Questo provvedimento è in linea con il bonus psicologico previsto dal Governo a livello nazionale – aggiunge – confermando la bontà di questo strumento efficace, accessibile e capillare che dà una risposta concreta a un problema reale”. “Infatti – conclude il presidente del Cnop – con la pandemia si sono molto accentuate le forme di disagio psicologico tra i giovani. Il Servizio Sanitario Nazionale e il mondo della Scuola registrano una cronica mancanza di Psicologi. Pertanto va appoggiata ogni iniziativa finalizzata a dare sostegno a chi non può permetterselo privatamente”.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO