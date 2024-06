Salute / La dieta dei papà lascia traccia negli spermatozoi (e sulla salute dei figli)

Se desideri diventare padre, attento a quello che mangi: potrebbe incidere sulla salute di tuo figlio. In base a uno studio pubblicato su Nature , gli spermatozoi registrano le abitudini alimentari scorrette degli aspiranti papà in forma di stress aumentato nei mitocondri , le centrali energetiche delle cellule. Queste alterazioni facilitano l’occorrenza di malattie metaboliche, come per esempio il diabete , nei figli. L’associazione è stata osservata sia nei topi sia nell’uomo.

INTERRUTTORI GENETICI. Già in passato Qi Chen, esperto di biologia riproduttiva della Scuola di Medicina dell’Università dello Utah (Stati Uniti), aveva ipotizzato che ci fosse un legame tra un’alimentazione scorretta nei padri e la comparsa di alterazioni nel metabolismo dei figli. Il passaggio non avviene, come si potrebbe pensare, attraverso il genoma, bensì con l’epigenoma, cioè l’insieme di “etichette chimiche” che si attaccano o si staccano da specifiche porzioni del DNA, rendendole più o meno accessibili. L’epigenoma regola l’attività di certi geni, per esempio attivandoli o silenziandoli.

DUE SETTIMANE DELETERIE. Nel nuovo studio, topi maschi nutriti per due settimane con una dieta ricca di grassi hanno accumulato modifiche in un tipo particolare di RNA dei mitocondri degli spermatozoi, l’RNA transfer (o RNA di trasporto), un prodotto intermedio del processo di trascrizione delle informazioni contenute nel DNA in proteine. In particolare, dopo la dieta insalubre gli spermatozoi sono risultati più ricchi di frammenti corti di RNA, rispetto a quelli dei topi che avevano seguito una dieta a basso contenuto di grassi. Tali frammenti possono funzionare appunto da interruttori, regolatori del genoma.