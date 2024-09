Salute – Il primo occhio al mondo trapiantato ora risponde alla luce

Nel 2021, mentre lavorava come tecnico di rete, il 47enne dell’Arkansas Aaron James rimase vittima di un incidente sulla linea elettrica che lo privò del braccio e dell’occhio sinistri, del mento e del naso. Per due anni James non fu in grado di percepire gli odori, di parlare, ingerire o gustare cibo solido, finché, nel 2023, l’uomo fu sottoposto a un parziale trapianto di faccia abbinato al primo trapianto al mondo di un intero occhio. A un anno dall’intervento i medici tirano le fila, e il bilancio è molto positivo.

UN INTERVENTO MAI TENTATO PRIMA. Nel corso dell’operazione della durata di 21 ore, effettuata presso il New York University (NYU) Langone Health di New York, un’equipe di 140 professionisti si occupò di trapiantare l’intero occhio sinistro, la cavità ossea che lo circondava, il naso, una parte dell’osso del mento e dei muscoli, dei nervi e dei vasi sanguigni ad essi associati da un donatore in morte cerebrale a James.

Come racconta un articolo su Nature, la dissezione chirurgica di un occhio è un’operazione talmente complessa, che l’equipe di chirurghi guidata dal medico del NYU Langone Eduardo Rodriguez dovette prima esercitarsi 15 volte su cadaveri. In seguito all’incidente, James era già stato sottoposto a varie operazioni, una delle quali per l’asportazione dell’occhio sinistro, che provocava forti dolori. In quell’occasione, il nervo ottico era stato reciso nel punto più vicino possibile al bulbo oculare, per conservarne una porzione maggiore in previsione di un possibile trapianto.