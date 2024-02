Salute / Il fumo lascia cicatrici sul sistema immunitario

LE MOLECOLE CHE SEGNALANO L’EMERGENZA. I ricercatori hanno raccolto campioni di sangue e questionari da un migliaio di partecipanti sani residenti in Bretagna (Francia). Hanno poi esposto il sangue a molecole e patogeni noti per attivare il sistema immunitario e hanno misurato quanto ciascun agente “scatenante” stimolasse il rilascio di proteine-segnale chiave nei processi infiammatori, le citochine . Se il termine non vi è nuovo è perché la tempesta di citochine (una reazione immunitaria esagerata e potenzialmente letale) è stata a lungo una delle più gravi e temute evoluzioni nei casi gravi di covid.

COME CI RIESCE? Secondo gli scienziati questa cattiva influenza sarebbe legata alla capacità del fumo di alterare l’espressione genica, il modo in cui le informazioni scritte nel DNA vengono lette e trasformate in molecole (tipicamente in proteine). I prossimi passi saranno capire in che modo il fumo influisca sulle funzioni cellulari e trasformi la capacità dell’organismo di reagire alle infezioni e ai vaccini. Così da avere una più ampia panoramica degli effetti del fumo sulla salute.

Foto e fonte FOCUS