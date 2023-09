Salute / Gli interventi vanno meglio se il chirurgo è donna

MENO INCONVENIENTI. Nel primo lavoro, un’equipe guidata da Christopher Wallis, chirurgo del Mount Sinai hospital di Toronto (Canada) ha passato in rassegna necessità mediche, riammissioni in ospedale e decessi di quasi 1,2 milioni di pazienti che erano stati sottoposti a 25 diversi tipi di operazioni al cuore, al cervello, alle ossa, a vari altri organi e vasi sanguigni tra il 2007 e il 2019. A 90 giorni dagli interventi, il 13,9% dei pazienti operati da un chirurgo uomo aveva avuto un evento avverso post-operatorio. Per i pazienti trattati da un chirurgo donna la percentuale era inferiore (12,5%).

I mesi successivi a un intervento di chirurgia trascorrono con meno intoppi, se a operare è stata una donna: è quanto indicato da due diversi studi, che potrebbero offrire spunti di riflessione ai chirurghi maschi ma anche ai pazienti. Due gruppi di medici e scienziati di Canada e in Svezia hanno analizzato i dati di oltre un milione di pazienti in due diversi database, e scoperto che coloro che si erano affidati sotto a un chirurgo donna avevano avuto esiti migliori, con meno complicanze nel periodo post-operatorio.

CHI VA PIANO… Il secondo lavoro, pubblicato sulla stessa rivista scientifica, è arrivato a una conclusione analoga dopo aver analizzato i dati di circa 150.000 pazienti svedesi sottoposti ad asportazione della cistifellea. Chi era stato operato da una donna ha riportato meno complicazioni ed è stato dimesso prima rispetto a chi era stato trattato da uomini. La ricerca offre anche una possibile spiegazione: le chirurghe tendevano a operare più lentamente e passavano con meno frequenza da interventi mini invasivi a operazioni a cielo aperto.

TUTTO IL TEMPO CHE SERVE. Sembrerebbe che i chirurghi donna si prendano più tempo per intervenire e si muovano con più calma in sala. Anche se si tratta di deduzioni tratte da studi osservazionali, dunque da interpretare con cautela, le differenze osservate potrebbero dipendere dalla tecnica chirurgica e da una minore propensione al rischio.