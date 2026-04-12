Salute e Prevenzione a Cassino: Gianluca Quadrini (Provincia di Frosinone e ANCI Lazio) presente al Lions Day 2026

CASSINO (FR) – Si è svolta ieri, presso i locali del Liceo Classico “G. Carducci”, la giornata dedicata alla prevenzione gratuita “Cassino in Salute”, organizzata in occasione del Lions Day 2026. All’evento ha preso parte il Consigliere Provinciale di Frosinone e dirigente ANCI Lazio, Gianluca Quadrini, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni provinciali e regionali a iniziative che mettono al centro il benessere del cittadino.

L’iniziativa, promossa dal Lions Club Cassino in sinergia con il progetto “Prendiamoci Cura”, ha offerto a centinaia di cittadini screening e visite specialistiche gratuite grazie alla collaborazione con la ASL di Frosinone, l’Amministrazione Comunale e la Croce Rossa Italiana.

L’intervento di Gianluca Quadrini

Nel corso della sua visita tra gli stand e gli ambulatori mobili, Quadrini ha sottolineato l’importanza della prevenzione territoriale come pilastro della sanità moderna:

“Essere qui oggi significa sostenere un modello di sanità che esce dagli ospedali per andare incontro alle persone. Come rappresentante della Provincia e di ANCI Lazio, non posso che lodare l’instancabile lavoro dei Lions, della Croce Rossa e del personale ASL. Eventi come questo dimostrano che la sinergia tra associazionismo e istituzioni è l’unica strada percorribile per garantire il diritto alla salute e ridurre le liste d’attesa attraverso la prevenzione precoce.”

Un successo per il territorio

Il consigliere ha poi evidenziato come la massiccia partecipazione dei cittadini di Cassino sia la prova di quanto il bisogno di medicina di prossimità sia sentito:

“Vedere così tanti cittadini approfittare di questa opportunità è un segnale chiaro: dobbiamo continuare a investire in queste giornate. La prevenzione non è un costo, ma un investimento per il futuro della nostra comunità.”

Ringraziamenti

In chiusura, Quadrini ha rivolto un ringraziamento particolare agli organizzatori del Lions Club e a tutti i medici volontari impegnati nelle attività di screening, ribadendo l’impegno di ANCI Lazio nel promuovere protocolli d’intesa che favoriscano la diffusione di tali buone pratiche in tutti i comuni della provincia.