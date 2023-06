Salute – Diabete, rivoluzione nella terapia con l’insulina: iniezione solo una volta a settimana

Per i pazienti diabetici si passerà presto da 365 a sole 52 iniezioni di insulina in un anno. È una vera e propria rivoluzione positiva della terapia insulinica. Questa nuova molecola ha il potenziale di semplificare la terapia del diabete che richiede terapia insulinica, eliminando per i pazienti il disagio della iniezione giornaliera ed aumentando così la aderenza alla terapia insulinica. Un vero cambio epocale e un deciso miglioramento della qualità di vita dei pazienti diabetici». A spiegarlo è il solo ricercatore italiano che ha partecipato alla stesura finale dello studio sul New England Journal of Medicine che mostra per la prima volta i risultati di efficacia a lungo termine della nuova insulina settimanale, Roberto Trevisan, professore di Endocrinologia all’Università di Milano-Bicocca e direttore della Diabetologia dell’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo commenta così i risultati dello studio.

Quando sarà in commercio

È attesa ora l’approvazione della nuova molecola da parte degli Enti regolatori del farmaco per renderla disponibile per la commercializzazione per i pazienti con diabete in tutto il mondo che si stimano oltre 500 milioni. Il passaggio dall’assunzione giornaliera a quella settimanale rappresenta un enorme vantaggio per i diabetici di tipo 2, che sono spesso soggetti anziani, con più patologie, e che devono assumere diverse terapie con frequenza quotidiana. Un altro vantaggio della formulazione della terapia su base settimanale è la possibilità di ridurre l’impegno richiesto agli operatori sanitari che si occupano di diabetici che richiedono insulina, specie per quelli ricoverati nelle strutture sanitarie residenziali a lungo termine. «La ricerca clinica offre ai pazienti le cure più efficaci ed innovative prima della loro diffusione su scala globale – ha commentato il direttore sanitario dell’ASST Papa Giovanni XXIII, Fabio Pezzoli-. Ringrazio i professionisti della nostra Diabetologia per aver dimostrato ancora una volta di essere in grado di proporre ai nostri pazienti le terapie più innovative grazie alla partecipazione a collaborazioni internazionali in importanti progetti di ricerca».( leggo.it)