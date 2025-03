Salute / Diabete e superbatteri vanno a nozze

Nel quadro complesso di fattori che alimentano il fenomeno della resistenza agli antibiotici, in cima alle preoccupazioni per la salute pubblica globale, ce n’è uno che non avevamo ancora considerato. Il diabete mellito di tipo 2, la forma che rappresenta il 90% dei casi di diabete, sembra fornire ai batteri il contesto ideale per evolvere e mantenere mutazioni pericolose. Seguendo questo ragionamento, e come suggerisce una ricerca pubblicata su Science Advances, combattere la resistenza agli antibiotici nei pazienti diabetici potrebbe avere conseguenze positive a livello sistemico. ABBONDANZA DI CIBO E NESSUN OSTACOLO. Secondo gli autori dello studio, un team di microbiologi della Scuola di Medicina dell’Università del North Carolina, le persone affette da diabete hanno maggiori probabilità di sviluppare ceppi resistenti di Staphylococcus aureus, il batterio che causa più infezioni e morti da antibiotico-resistenza.Il diabete colpisce l’abilità del corpo di controllare il glucosio e determina spesso un eccesso di glucosio nel sangue; lo staffilococco si nutre di zuccheri e usa questa energia per riprodursi più rapidamente, aumentando le probabilità di sviluppare mutazioni vantaggiose. Inoltre, il diabete danneggia la capacità del sistema immunitario di combattere le infezioni.DIFFUSIONE SENZA CONTROLLO. Se lo staffilococco riesce a instaurarsi in un organismo con diabete e a proliferare, eventuali mutazioni resistenti a fattori di stress (come l’introduzione di un antibiotico) diventano prevalenti nella popolazione batterica, perché il ceppo resistente può usare le scorte di glucosio per alimentare la sua rapida diffusione. «E non si ha il sistema immunitario per eliminare il mutante, che prende il sopravvento sull’intera popolazione batterica nel giro di pochi giorni», aggiunge Lance Thurlow, tra gli autori dello studio.I TEST SUI TOPI. I ricercatori hanno suddiviso topi con un’infezione alla pelle e ai tessuti molli in due gruppi, uno dei quali ha ricevuto un composto in grado di eliminare selettivamente alcune cellule del pancreas che producono insulina, divenendo così diabetico.Gli scienziati hanno infettato entrambi i gruppi di roditori con lo S. aureus e hanno poi somministrato agli animali l’antibiotico rifampicina. Dopo 5 giorni, l’antibiotico non aveva praticamente avuto effetto nei topi diabetici, nei quali erano presenti più di un centinaio di milioni di batteri resistenti alla rifampicina. Non ve ne erano invece nei topi non diabetici.Esperimenti successivi, in cui ad entrambi i gruppi di topi sono stati forniti batteri S. aureus che includevano un numero noto di esemplari resistenti alla rifampicina, hanno mostrato come questi ultimi fossero in grado di prevalere in pochi giorni sui batteri non resistenti nei topi diabetici; mentre in quelli non diabetici sono rimasti in minoranza.UNA CURA, DUE RISULTATI. Fortunatamente la somministrazione di insulina ai topi diabetici ha permesso di diminuire le scorte di glucosio e affamare i batteri resistenti, che sono rimasti in numero contenuto: l’ipotesi è che una corretta gestione del diabete mellito, la cui diagnosi è spesso tardiva, possa essere d’aiuto anche contro i fenomeni di resistenza agli antibiotici. (FOCUS) – FOTO ARCHIVIO

