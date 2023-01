Salute / Covid: perché c’è chi non sente più gli odori per mesi?

La covid, ormai l’abbiamo capito, colpisce ognuno di noi in modo diverso: c’è chi non presenta sintomi, chi passa dieci giorni a letto con la febbre, e chi perde completamente il gusto e l’olfatto. Normalmente, una volta ottenuto il tampone negativo, gusto e olfatto ritornano, ma alcune persone non riescono ancora a sentire gli odori dopo mesi. Come mai?Secondo un nuovo studio pubblicato su Science Translational Medicine la perdita di olfatto a lungo termine sarebbe dovuta al fatto che le cellule nervose olfattive continuano a combattere contro l’infiammazione anche dopo la scomparsa del coronavirus SARS-CoV-2, venendo decimate nella “lotta”.RISPOSTA IMMUNITARIA ECCESSIVA. Per arrivare a queste conclusioni, i ricercatori hanno analizzato l’epitelio olfattivo (il tessuto all’interno del naso dove si trovano le cellule nervose olfattive) di persone che, dopo almeno quattro mesi, non avevano ancora recuperato la capacità di sentire gli odori. Dall’analisi è emersa un’infiltrazione diffusa di linfociti T, impegnati a combattere un’infiammazione ancora in atto nonostante l’assenza di SARS-CoV-2. Oltre a questo, gli studiosi hanno rilevato che il numero dei neuroni sensoriali olfattivi erano diminuiti, probabilmente a causa dei danni subiti dall’infiammazione ancora in corso. «I risultati supportano l’idea che alla base della perdita di olfatto a lungo termine vi sia una reazione immunitaria persistente», spiega Sandeep Robert Datta, uno degli autori.LONG COVID. Conoscere le aree danneggiate e i tipi di cellule coinvolte è fondamentale per poter elaborare dei trattamenti mirati: «Modulare l’eccessiva risposta immunitaria o i processi riparativi in atto nel naso di questi pazienti potrebbe aiutare a recuperarne almeno in parte l’olfatto», spiega Bradley Goldstein, uno degli autori. Quanto scoperto dai ricercatori potrebbe essere utile per indagare anche altri sintomi del long covid, come la nebbia mentale, la stanchezza o il fiato corto, che potrebbero essere causati da processi infiammatori simili. (Fonte Focus)-foto web

