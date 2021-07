Salute, che cosa succede se ci si ammala dopo i vaccini?

Si parla spesso dell’efficacia dei vaccini nel proteggere dalle forme sintomatiche di covid, molto meno di altre loro fondamentali garanzie: la prima è quella di evitare i ricoveri ospedalieri – tutti i vaccini in circolazione sono completamente efficaci contro ospedalizzazioni e decessi. La seconda è la protezione che i vaccini offrono nel caso in cui ci si ammali comunque dopo aver completato il ciclo vaccinale. Un’eventualità rara ma non impossibile, perché il sistema immunitario non funziona per tutti allo stesso modo, e perché nessun vaccino fornisce una copertura del 100%.

PROTETTI ANCHE NEL CASO PEGGIORE. Uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine esplora proprio questi benefici secondari dei vaccini a mRNA. E lo fa concentrandosi su un gruppo di persone particolarmente a rischio di contagio perché spesso a contatto con pazienti covid: i lavoratori del settore sanitario. In base all’analisi coordinata da Mark G. Thompson, dei CDC di Atlanta (USA), nel caso ci si ammali comunque dopo i vaccini di Pfizer e Moderna, lo si fa con una carica virale ridotta, con un rischio più che dimezzato di avere la febbre e con la prospettiva di una più rapida guarigione.