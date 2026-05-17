Salone del libro di Torino, Festival della Filosofia Veroli

Il Festival della Filosofia di Veroli torna al Salone Internazionale del Libro di Torino Per il secondo anno consecutivo il Festival della Filosofia di Veroli sarà al Salone Internazionale del Libro di Torino all’interno di “Luci sui Festival”, lo spazio dedicato alle esperienze culturali più autorevoli e riconoscibili del panorama nazionale. Il Salone Internazionale del Libro rappresenta uno dei principali luoghi di incontro, confronto e scambio dedicati all’editoria, alla cultura e ai linguaggi del presente. La presenza del Festival della Filosofia a “Luci sui Festival” offre un’importante opportunità di promozione e condivisione, permettendo di raccontare il lavoro che Veroli porta avanti durante tutto l’anno attraverso festival, incontri, rassegne e progettualità capaci di coinvolgere pubblici differenti e di mantenere aperto un dialogo continuo tra riflessione e partecipazione. Il Festival della Filosofia, diretto da Fabrizio Vona, tornerà nelle prime due settimane di luglio con la sua settima edizione dedicata al tema “Intelligenza Artificiale. Rischi, opportunità, conoscenza, creatività”. “Essere presenti per il secondo anno consecutivo al Salone Internazionale del Libro di Torino, all’interno di “Luci sui Festival”, porta il Festival della Filosofia e l’esperienza che Veroli costruisce durante tutto l’anno dentro uno dei contesti culturali più autorevoli e riconosciuti del Paese. In questo percorso si inserisce anche la collaborazione con la FUISS, che quest’anno ha ospitato il Festival all’interno del proprio spazio patrocinando la manifestazione. Un’occasione preziosa per incontrare esperienze provenienti da tutta Italia, condividere visioni, creare nuove relazioni e avviare progettualità capaci di continuare ad arricchire questo percorso”, dichiarano il Sindaco Germano Caperna e l’Assessore alla Cultura Francesca Cerquozzi.