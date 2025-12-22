Sale a tre il bilancio del tragico schianto di Ceccano: muore un 18enne

È salito a tre il numero delle vittime del grave incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Ceccano, lungo la Via per Frosinone. Nel pomeriggio di oggi è deceduto Alessandro Di Rita, 18 anni, residente a Vallecorsa, che era rimasto gravemente ferito nello scontro.

Il giovane era stato soccorso in condizioni critiche e trasferito d’urgenza con eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove era ricoverato in prognosi riservata. Nonostante gli sforzi dei medici, il suo quadro clinico è progressivamente peggiorato fino al decesso.

Nell’impatto, avvenuto intorno alle ore 2, si erano scontrate una Fiat Panda e un’Alfa 147. Sul colpo avevano perso la vita Andrea Lombardi, 18 anni di Castro dei Volsci, e Luigi Ferrante, 43 anni di Ceccano, entrambi alla guida dei rispettivi veicoli.

Nel violento schianto sono rimasti feriti anche altri due giovani, originari di Vallecorsa e Villa Santo Stefano, le cui condizioni non desterebbero preoccupazioni.

Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. L’intera comunità locale è sotto shock per una tragedia che ha spezzato tre vite e lasciato un segno profondo sul territorio.

Correlati