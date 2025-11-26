SALDI 2026, ANGELILLI: «FISSATE LE DATE DI INIZIO NEL LAZIO, SALDI INVERNALI DAL 3 GENNAIO 2026»

«L’assessorato alle Attività Produttive della Regione Lazio ha comunicato oggi ai sindaci dei Comuni del Lazio e alle associazioni di categoria che i saldi invernali 2026 inizieranno il 3 gennaio 2026, dopo il via libera della Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome».

Lo rende noto il vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli.

In conformità ai criteri condivisi a livello nazionale, per l’anno 2026 le date di avvio delle vendite di fine stagione sono le seguenti:

– Saldi invernali: 3 gennaio 2026

– Saldi estivi: 4 luglio 2026

«Nella comunicazione – prosegue Angelilli – è stato inoltre confermato il divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l’inizio dei saldi».