SAF, rivoluzione ai vertici: Buschini lascia, Fantini entra nel Cda

Cambio ai vertici della Società Ambiente Frosinone (SAF). Mauro Buschini lascia il Consiglio di amministrazione della società che gestisce il ciclo dei rifiuti in provincia per assumere un nuovo incarico presso la Città Metropolitana di Roma. Al suo posto entra Luca Fantini, esponente del Partito Democratico, chiamato a raccogliere il testimone in una fase particolarmente delicata per il futuro dell’azienda.

La sostituzione è stata formalizzata dal Cda della SAF dopo le dimissioni di Buschini, che ricoprirà un ruolo nello staff dell’amministrazione capitolina. Un passaggio che segna un nuovo assetto ai vertici della società e che punta a garantire continuità nella gestione di uno dei servizi pubblici più importanti del territorio.

A salutare il nuovo componente del Consiglio di amministrazione è stata la consigliera regionale del Pd, Sara Battisti, che ha sottolineato il valore strategico della SAF per la provincia di Frosinone. Tra gli obiettivi indicati figurano il miglioramento della qualità dei servizi, gli investimenti in innovazione e sostenibilità ambientale e il completamento del ciclo dei rifiuti all’interno del territorio provinciale.

Nel suo intervento, Battisti ha richiamato anche l’attenzione sulla vicenda dell’incendio che ha colpito l’impianto Remat, ribadendo la necessità di procedere rapidamente con gli accertamenti, la bonifica dell’area e una riflessione complessiva sulla strategia di gestione dei rifiuti, nel rispetto della trasparenza e dell’interesse pubblico.

L’ingresso di Fantini rappresenta quindi non solo un avvicendamento amministrativo, ma anche un passaggio che apre una nuova fase per la SAF, chiamata a coniugare efficienza, tutela ambientale e risposte concrete alle esigenze dei cittadini della provincia di Frosinone.