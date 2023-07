Saf, Battisti: “Congratulazioni a nuova governance, ottimo risultato per il PD a favore di cittadini e territorio”

“Rivolgo gli auguri di buon lavoro al neo Presidente Fabio De Angelis, ai componenti del CdA Lucio Migliorelli e Antonella Galante.

A Lucio va il mio ringraziamento per il prezioso lavoro di questi anni nella gestione di un settore così delicato come quello dei rifiuti.

Innovazione, rispetto dell’ambiente, innalzamento delle percentuali della raccolta differenziata: queste le linee guida che hanno animato il lavoro fin qui e che sono certa saranno i pilastri della nuova dirigenza”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale del Partito democratico.

“Un risultato – prosegue – frutto del lavoro che abbiamo svolto come Partito Democratico nel solco dell’unità. Un risultato molto importante, in linea con gli straordinari obiettivi raggiunti come Pd in questi mesi a partire dalle preferenze alle regionali e proseguendo con la mia elezione a Presidente della commissione speciale sui Piani di Zona, che ha rappresentato un riconoscimento all’intera comunità democratica della provincia di Frosinone.

Il documento sottoscritto da 41 sindaci del territorio, peraltro, ha tenuto insieme la maggioranza che governa la Provincia di Frosinone grazie al contributo del Presidente Luca Di Stefano e di Gianluca Quadrini, componendo un quadro sulla governance della Saf che ha tenuto dentro anche gli esponenti di Fratelli d’Italia. Aggiungo un ringraziamento a Enrico Pittiglio, consigliere provinciale, promotore della proposta premiata stamane all’assemblea, una proposta che pone al centro gli obiettivi che saranno raggiunti a tutela delle istanze del territorio e dei suoi cittadini.

Una fase positiva per il nostro Partito che in queste settimane ha contribuito ad eleggere il gruppo dirigente regionale con Francesco De Angelis Presidente riconoscendo alla nostra Provincia l’importante risultato raggiunto alle scorse elezioni regionali; proprio in questi giorni, insieme al Segretario Luca Fantini, stiamo lavorando ad una sintesi interna al Pd provinciale per avviare una nuova fase di iniziativa politica, di radicamento territoriale e di attenzione alle problematiche che incidono sulla qualità della vita delle cittadine e dei cittadini”.

COMUNICATO STAMPA