Sacred Legion, la crudezza del Rock e la malinconia del Dark

Dopo anni trascorsi a calcare i palchi di mezza Italia ed Europa, i ciociari Fabiano, Mirko ed Antonio (meglio conosciuto come Tony), hanno deciso di unire le forze e dare vita ad un nuovo progetto musicale che accogliesse le loro maggiori fonti di ispirazione, così nel settembre del 2017 sono nati i Sacred Legion. Una band che non dà alcuna importanza alla moda del momento, loro sono rimasti ancorati negli anni ’80, sia per quanto riguarda la musica che per l’attitudine ed il modo di presentarsi sul palcoscenico. Nello specifico il trio si rifà al sound più crudo ed oscuro di quella fantastica epoca musicale. La loro musica è influenzata infatti dal post – punk, dal dark e dal Rock, da band quali Shadow Project, The damned, Joy Division. Nomi che per molti possono rappresentare solamente una sequenza di lettere, ma non per chi è un cultore di certi ambienti posti al confine tra l’underground ed il mainstream. Il progetto è stato fondato da Fabiano Gagliano, avido conoscitore della scena darkwave mondiale, di musica e letteratura in generale, nonché apprezzato artista figurativo. Si tratta della terza band di rilievo per il musicista ed artista frusinate. La prima esperienza in assoluto furono i Chants of Maldoror, band molto attiva dalla metà degli anni ’90 ai primi duemila, in grado di crearsi un nutrito seguito di fan soprattutto nei paesi del nord Europa.Tony invece, proviene da una classica punk band, gli Idol Lips, da sempre dediti al motto Do it yourself ed a scatenare il pubblico con la loro miscela esplosiva di irruenza e punk rock. Infine, Mirko, il batterista del gruppo, già all’opera con Human Disease e Sex chair provider.Al momento il repertorio della band si compone di circa 10/ 15 canzoni tra inediti e cover, il trio non ha ancora rilasciato alcun album ma una loro canzone Purify (che è possibile ascoltare su youtube) è stata inserita all’interno di una compilation internazionale edita dalla Web radio – Radio dark Italia, ed al momento sarebbero in contatto con alcune etichette discografiche per cercare un contratto discografico.Abbiamo avuto il piacere di fare una chiacchiera informale con Fabiano, il quale ci ha tenuto a precisare alcuni aspetti, queste le sue affermazioni: “ Siamo molto contenti di aver dato vita a questo progetto, in circa due anni siamo già riusciti a toglierci diverse soddisfazioni ed a suonare in locali interessanti, tra cui ricordo con molto piacere l’ultimo concerto al Satyricon di Alatri, circa un mese fa, con gli amici Godwatt.”. Ha poi proseguito Fabiano, “ per noi la musica è molto importante, rappresenta un elemento imprescindibile delle nostre vite, purtroppo qui in Ciociaria, ma estenderei il discorso a tutta l’Italia e non solo, sta attraversando un periodo molto difficile, c’è troppo disinteresse da parte dei giovani per i concerti dal vivo. Fortunatamente non è sempre così, ci sono anche delle eccezioni, proprio per questo ed altri motivi continueremo a fare musica con grande passione e ad emozionarci suonando in giro per l’Italia ed ovunque sia possibile”. Per tutti coloro i quali fossero interessati a questi generi musicali, o che semplicemente vorrebbero conoscere nuove realtà, invitiamo a visitare la pagina facebook della band: https://www.facebook.com/SacredLegion.

S.M.

