Stava svolgendo un funerale nella chiesa parrocchiale di Noventa Vicentina (Vicenza) il parroco, don Giorgio Balbo, improvvisamente un malore che gli è stato fatale,mentre era in canonica e si accingeva ad entrare in chiesa. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Don Balbo era alla guida dell’unità pastorale di Noventa, Saline e Agugliaro da sette anni.

Foto archivio