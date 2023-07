Sacco: “Vigili e intransigenti su quasiasi ipotesi che riguardo Cerreto”

Il sindaco di Roccasecca rivolge gli auguri alla nuova governance della Saf e chiarisce la posizione di Roccasecca.

“Rivolgo gli auguri di buon lavoro alla nuova governance della SAf che ieri è stata indicata dai sindaci membri della società che gestisce i rifiuti in provincia di Frosinone. In assemblea ero presente e ancora una volta ho portato la voce di Roccasecca e di un intero circondario: vogliamo un ciclo dei rifiuti che funzioni, moderno, efficiente, a costi sostenibili e che rispetti l’ambiente. Ma soprattutto Roccasecca pretende rispetto: per i cittadini, per il territorio e per quanto stabilito nelle decisioni e nei documenti ufficiali. Nessuno pensi che si possano riproporre soluzioni che tirino in ballo ancora Cerreto. L’ho ribadito ai vertici Saf, passati e futuri, e ai colleghi sindaci. La nuova discarica a servizio della provincia di Frosinone dovrà individuarsi al più presto e lontano da quell’area che per 20 anni ha permesso di chiudere il ciclo. Noi la nostra parte già l’abbiamo fatta e nessuno venga a chiedere ulteriori sacrifici. Su questo saremo sempre vigili e intransigenti, soprattutto, ripeto, rispetto a ventilate ipotesi di acquisto del sito di Roccasecca. Ringrazio la mia amministrazione e i cittadini che stamattina hanno pacificamente e civilmente manifestato fuori dai cancelli dell’impianto di Colfelice. Cerreto è ormai storia passata: mettetevelo in testa! Qui si ragiona di altro a partire a dai progetti della Green Valley”.

E’ quanto dichiara il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco