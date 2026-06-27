Sacco rilancia LazioCrea: «Saranno i risultati a parlare»

Un incarico di prestigio, ma soprattutto una sfida da affrontare con pragmatismo e senso di responsabilità. Giuseppe Sacco, neo presidente di LazioCrea e sindaco di Roccasecca, traccia la rotta del suo mandato mettendo al centro un concetto chiaro: saranno i risultati concreti a misurare l’efficacia del lavoro svolto.

Consapevole delle elevate aspettative che accompagnano la guida della società in house della Regione Lazio, Sacco sottolinea la volontà di costruire un modello di collaborazione efficace tra Roma e i territori provinciali. L’obiettivo è rafforzare il ruolo operativo di LazioCrea, rendendo più efficienti i servizi offerti alla pubblica amministrazione, con particolare attenzione all’innovazione digitale, alla semplificazione delle procedure e all’utilizzo delle nuove tecnologie.

Il presidente evidenzia come il doppio incarico, alla guida di LazioCrea e del Comune di Roccasecca, rappresenti una responsabilità importante ma anche uno stimolo a fare meglio. Tra le priorità indicate figurano il miglioramento dei processi amministrativi, la digitalizzazione e l’impiego dell’intelligenza artificiale per rendere più moderni ed efficienti i servizi regionali.Nel suo intervento, Sacco ha inoltre rivolto un ringraziamento al presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, al coordinatore regionale di Forza Italia Claudio Fazzone e a quanti hanno sostenuto la sua nomina, ribadendo la volontà di lavorare con spirito di squadra e nell’interesse dell’intero territorio.

Il messaggio finale è netto: la credibilità del nuovo corso non sarà affidata agli annunci, ma alla capacità di tradurre gli impegni in risultati concreti per cittadini, enti locali e Regione Lazio