Sacco: “L’ASD Roccasecca dimostra che uniti si vince, in bocca al lupo per il prossimo campionato”

In occasione del Memorial degli Angeli il sindaco ricorda Roberto Rezza, Roberto Pallone e Luigino De Carolis e rivolge gli auguri alla squadra impegnata nel torneo di calcio di Eccellenza

Lo stadio “Lino Battista” di Roccasecca ha ospitato la terza edizione del “Memorial degli Angeli”, il triangolare di calcio tra le formazioni del Roccasecca, del Pianura e del San Giovanni Incarico, organizzato per ricordare tre figure storiche del calcio roccaseccano prematuramente scomparse: Roberto Rezza, Roberto Pallone e Luigino De Carolis.

Presente all’iniziativa anche il sindaco Giuseppe Sacco che ha ricevuto una targa ricordo dai dirigenti della società sportiva dell’ASD Roccasecca Terra di San Tommaso.

Il sindaco Sacco ha ringraziato e si è rivolto nel suo intervento, in particolare a salutare le famiglie degli scomparsi: “Roberto Pallone, Roberto Rezza e Luigino De Carolis sono tre persone che si sono spese tantissimo per il calcio nella nostra città. Hanno sempre messo l’interesse della squadra al primo posto e vanno ricordate come meritano, anche grazie a iniziative come questa del triangolare”.

Il prossimo 3 settembre inizierà il campionato di calcio per la formazione locale, impegnata nel campionato di Eccellenza e il sindaco Sacco ne ha approfittato per salutare la squadra.

“Un grandissimo in bocca al lupo alla società sportiva dell’ASD Roccasecca – ha aggiunto Sacco – quest’anno abbiamo l’onore di competere in un campionato di livello superiore. Sono sicuro che la squadra farà il suo dovere: a mister Grossi e a tutti i ragazzi il mio augurio. Così come alla società, ai dirigenti Federico Rossini, Gianni Meta, Egidio Insardi, allo staff, e alla brigata non posso che rivolgere il mio ringraziamento: il calcio, e lo sport in generale, sono strumenti di educazione e di coinvolgimento, di sano coinvolgimento e a Roccasecca sanno come si fa, anche attraverso un ottimo settore giovanile in cui si divertono e crescono tantissimi ragazzi”.

“Il calcio a Roccasecca – conclude Sacco – è l’esempio migliore per ribadire quello che ho già detto: quando si rema tutti dalla stessa parte, quando non c’è divisione, quando emerge forte lo spirito di comunità, i risultati arrivano. L’ASD Roccasecca ha dimostrato la forza del valore di essere una città unita, senza divisioni, come quelle che appartengono ad un passato che ormai non ha più ragione di esistere: quella tra il Centro e lo Scalo per esempio. Roccasecca è una e insieme si vince. Ce lo ricordano anche questi ragazzi che indossano le gloriose divise della nostra squadra, che anche io ho avuto la fortuna di indossare e so cosa ti trasmettono e quale responsabilità implicano: forza Roccasecca”.

