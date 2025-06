SACCO: “L’AREA VASTA DEL CASSINATE È UN’OPPORTUNITÀ CONCRETA PER RILANCIARE IL TERRITORIO”

Il sindaco di Roccasecca rilancia l’intervento del presidente di Unindustria Cassino, applaude a quanto stanno facendo a Frosinone e ricorda che dal 2022 sta insistendo su questa possibilità. “Da noi le idee nascono, anche prima. Manca lo step successivo”.

“Ho apprezzato l”intervento del Presidente di Unindustria Cassino Vittorio Celletti che sollecita il territorio a ragionare in termini di area vasta come hanno fatto a Frosinone. Appoggio senza dubbio l’invito dell’autorevole esponente del sistema produttivo locale e mi fa piacere riscontrare che lo strumento operativo e di progettazione dell’area vasta venga indicato come una opportunità di sviluppo”.

È quanto dichiara il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco che aggiunge: “Era il 2022 quando, sulla scorta della candidatura di Roccasecca a Capitale Italiana della Cultura frutto di un progetto condiviso di trenta amministrazioni locali, invitavo a fare squadra su infrastrutture, cultura, ambiente, PNRR. Anche come risposta alla crisi dell’automotive che ancora non aveva assunto i connotati critici di adesso.

C’era l’opportunità di ragionare per metterci insieme e costruire il nostro futuro senza dover chiedere a nessuno, declinando nella concretezza l’idea di Area Vasta del Cassinate”.

“Soprattutto le infrastrutture dovevano essere centrali, dalla Tav all’aeroporto di Aquino, dalla connessione con il Mof di Fondi al corridoio con l’Adriatico. Insomma, avevamo visto lungo”.

“Ai comuni del frusinate che hanno deciso di percorrere un pezzo di strada insieme – dice ancora Sacco – vanno rivolti solo i complimenti. Da noi i progetti e le idee non sono mai mancate, forse nascono anche prima. Manca lo step successivo”.

“Chissà se fossimo partiti tre anni fa ora cosa ne poteva essere scaturito? Chissà se si può riprendere il discorso dopo l’intervento del presidente Celletti?”.

“Roccasecca c’è, – conclude il primo cittadino – come c’era tre anni fa, quando questo sogno dell’area vasta del Cassinate era maturato per ridare opportunità, rappresentanza e dignità a una porzione di territorio provinciale che troppo spesso fa fatica ad affermarsi. E non sempre perché gli altri arrivano prima”.