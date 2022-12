Sacco: “Auguri a Luca Di Stefano per la sua elezione”

Il sindaco di Roccasecca rilancia sull’area vasta e si toglie qualche sassolino dalle scarpe

“Congratulazioni a Luca Di Stefano, neo Presidente della Provincia di Frosinone.

Gli auguro di ben governare tutte le diversità di una provincia meravigliosa e di affrontare le criticità, soprattutto quelle non più rinviabili.

Peccato per il Cassinate. È stata persa un’occasione per essere protagonisti di un cambiamento e di una nuova prospettiva di sviluppo. Soprattutto per tanti ottimi amministratori che in modo coeso fanno gli interessi del territorio. E ciò malgrado la presenza di qualche attore non protagonista che viaggia nella direzione opposta e spesso in contromano. L’unica certezza è che si è rafforzata la coesione con tanti sindaci del territorio: l’area vasta del Cassinate non è un progetto accantonato, è la nuova visione per dare risposte ai cittadini. Le basi ci sono e anche le tematiche: l’economia circolare, la tutela dell’ambiente, la crescita, i servizi, le infrastrutture. Temi che non possono più aspettare”.

È quanto dichiara il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco.

COMUNICATO STAMPA