Sabaudia – Tragedia in mare, 44enne muore annegato: è il secondo caso in due giorni

È ancora una tragedia a colpire il litorale pontino. Un uomo di 44 anni, di nazionalità indiana, ha perso la vita nel pomeriggio di lunedì 13 luglio nelle acque della spiaggia della Bufalara, a Sabaudia, in provincia di Latina. Si tratta del secondo annegamento registrato nello stesso tratto di costa nell’arco di appena due giorni.

Secondo una prima ricostruzione, il 44enne stava trascorrendo alcune ore di relax al mare insieme a un gruppo di amici connazionali sulla spiaggia libera della Bufalara, un’area priva del servizio di salvataggio. A un certo punto l’uomo si è tuffato in acqua per trovare sollievo dal caldo intenso, ma non è più riemerso.

Gli amici, dopo averne perso le tracce, hanno iniziato a cercarlo. Poco dopo alcuni bagnanti hanno notato il corpo che galleggiava in mare e hanno immediatamente dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, supportati dall’eliambulanza, che hanno tentato a lungo di rianimare il 44enne con le manovre di massaggio cardiaco. Ogni tentativo si è però rivelato inutile e il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. L’ipotesi più accreditata è quella di un malore improvviso durante il bagno.

La salma è stata trasferita in obitorio e resta a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre i carabinieri hanno effettuato gli accertamenti di rito.

La tragedia arriva a distanza di appena un giorno dalla morte di Marco Morea, 50enne di Sezze, annegato sempre alla Bufalara. Nella stessa giornata di domenica un altro cinquantenne ha perso la vita in mare a Torvaianica. Una drammatica sequenza di episodi che richiama ancora una volta l’attenzione sull’importanza della prudenza, soprattutto nei tratti di spiaggia libera non sorvegliati e in presenza di temperature elevate.