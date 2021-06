Sabato 26 giugno ad Anagni la presentazione del libro illustrato La Tartaruga Caretta Caretta, di Federica Ponza e Claudia Morini (ChiPiùNeArt)

L’11 giugno è uscito il libro La Tartaruga Caretta Caretta, fiaba in versi scritta da Federica Ponza, illustrata da Claudia Morini ed edita dalla casa editrice ChiPiùNeArt Edizioni S.r.l.

La fiaba è ambientata sull’Isola dei Conigli, a Lampedusa, che diventa teatro di una storia che si svolge tra sogno e realtà: l’incontro tra una tartarughina che si è appena affacciata alla vita incontra una donna che è alla fine di un lungo viaggio.

Può una piccola tartaruga fare la differenza nella vita di una donna che porta sul cuore un fardello pesante? Nell’arco di una notte, però, le loro vite sapranno intrecciarsi in maniera inaspettata e, con la sua dolcezza e ingenuità, la tartarughina riuscirà a fare la cosa più difficile: mettersi nei panni dell’altro. Che è anche la più semplice di tutte.

La presentazione ufficiale del libro si terrà sabato 26 giugno presso il Giardino Ousmane di Anagni ((V.le Regina Margherita), un’area verde da poco riqualificata dai volontari dell’associazione SconfinataMente odv, in un doppio appuntamento alle 18 e alle 19:15, attraverso un incontro con le due autrici. Nel corso dell’evento interverranno anche i rappresentati della casa editrice e, per chi lo desidererà, sarà possibile acquistare la propria copia del libro.

Oltre alla presentazione, in occasione dell’evento verrà allestita una mostra/esposizione delle illustrazioni realizzate da Claudia Morini che potrà essere visitata liberamente dalle ore 17, ma senza rivelare una sorpresa riservata ai lettori: infatti il libro contiene una decima tavola (inedita) che non verrà esposta e che è stata realizzata appositamente per la pubblicazione.

La fiaba nasce all’interno del progetto teatrale MadeInterraneo, a cura di Andrea Di Palma. MadeInTerraneo è un progetto che racchiude in sé molte facce, ma una sola anima: uno spettacolo teatrale fatto di racconto e musica (Premio Doit 2020 e Premio ConfrontiCreativi 2018), una favola in versi illustrata finalmente divenuto libro, un progetto musicale. Tutto ciò con l’obiettivo di dare voce e dignità all’importante e moderno tema delle migrazioni e dei viaggi in mare. È il naturale incontro di tante personalità artistiche, unite dal necessario entusiasmo a fornire un’altra narrazione di un fenomeno tanto, troppo dibattuto e dall’idea che questa complessa tematica non possa essere esaustivamente rappresentata solo affidandosi a freddi numeri.

L’evento è a ingresso gratuito, ma con prenotazione obbligatoria vista la limitata disponibilità di posti a sedere e i protocolli covid ancora vigenti.

È possibile effettuare la prenotazione al numero 333 6150521 anche tramite messaggio WhatsApp.

PROGRAMMA:

Ore 17:00 | Apertura mostra Leave(s)

Ore 18:00 | Presentazione libro e incontro con le autrici e la casa editrice ChiPiùNeArt Edizioni S.r.l.

Ore 19:15 | Seconda presentazione