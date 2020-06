S.R. 630 Cassino – Formia, Ciacciarelli (Lega) riscrive ad ASTRAL:” Va ripristinata la sicurezza stradale”

“Ho scritto, di nuovo, ad Astral, circa la S.R. 630 Cassino-Formia. Ho fatto riferimento alla mia precedente nota del 11/06/2018, per ribadire, ancora una volta, la pericolosità del tratto di strada in oggetto.

Come noto, l’importante arteria in questione, è spesso teatro di incidenti stradali di grande rilevanza.

L’ultimo, in ordine di tempo, si è verificato il 4 giugno u.s. in territorio di Ausonia, laddove una donna, in seguito ad un drammatico impatto tra 2 autovetture, ha perso purtroppo la vita.

Mentre le altre persone coinvolte nel sinistro, hanno riportato ferite piuttosto serie.

E’ di tutta evidenza, quindi, che occorre ripristinare, subito e senza ulteriori perdite di tempo, le normali condizioni di viabilità e transito in sicurezza sulla predetta strada, ormai carenti da tempo.

Condizioni di sicurezza chiaramente insufficienti allo stato, visto il significativo numero di incidenti stradali che periodicamente si verificano, alcuni spesso mortali.

A tale scopo, sono fin da ora disponibile ad effettuare, nel più breve tempo tecnico possibile, un sopralluogo congiunto, al fine di individuare i punti di maggiore criticità presenti e gli interventi di sicurezza più urgenti da porre in essere"ha affermato il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).