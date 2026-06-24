S. Apollinare – concerto della Fanfara della Polizia di Stato

La Fanfara della Polizia di Stato è pronta per regalare una serata di grande musica alla cittadinanza.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di promozione della legalità svolto nel corso dell’anno nella provincia e l’appuntamento è per domani 25 giugno, alle ore 20.15, presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli di Sant’Apollinare.

Il complesso musicale della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Massimiliano Profili, offrirà un viaggio musicale emozionante che partirà dai classici per banda fino ad arrivare ad arrangiamenti moderni e colonne sonore indimenticabili.

Ad arricchire la serata ci sarà la supercar istituzionale Lamborghini con livrea della Polizia di Stato – Polizia Stradale.