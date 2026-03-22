RUSSO: SOSTEGNO AL PROGETTO “PIAZZA LABRIOLA – ISOLA VERDE DIGITALE”. ASCOLTARE LA CITTÀ

Armando Russo, già consigliere comunale di Cassino, esprime il proprio convinto sostegno al progetto “Isola Verde Digitale” per Piazza Labriola proposto da Paola Polidoro (piattaforma civica Jammi Cassino).

Nel comunicare il suo appoggio, Russo sottolinea come l’iniziativa rappresenti una proposta concreta, sostenibile e in linea con le reali esigenze della città, alternativa a interventi troppo onerosi per le casse pubbliche.

“Il progetto dell’Isola Verde Digitale – dichiara Armando Russo – va nella direzione giusta: meno cemento, più qualità urbana, più servizi e più attenzione alle persone. Parliamo di una visione moderna di spazio pubblico, capace di coniugare verde, innovazione e socialità. Una piazza che torna ad essere vissuta, frequentata, utile ai giovani, ai professionisti, alle famiglie”.

“È evidente – prosegue Russo – che oggi Cassino ha bisogno di scelte responsabili, soprattutto sul piano economico. Investire milioni di euro in progetti poco sostenibili rischia di gravare sulle future generazioni, mentre questa proposta dimostra che è possibile riqualificare con intelligenza, contenendo i costi e aumentando i benefici per la comunità”.

Russo rilancia inoltre il valore politico e civico dell’iniziativa: “Mi unisco all’appello di Paola Polidoro e di tanti cittadini che stanno dimostrando interesse verso un progetto partecipato. Piazza Labriola può diventare un simbolo di rigenerazione urbana, ma anche di una nuova stagione di ascolto e collaborazione. Parteciperò con grande interesse anche io agli eventi che le forze civiche e politiche che sostengono il progetto, vorranno organizzare per parlare e dibattere di una iniziativa che può cambiare il volto di Cassino”.

“Rivolgo un invito al Sindaco Salera – conclude Armando Russo – affinché sappia ascoltare con attenzione le voci che arrivano dalla città. Oggi il suo orizzonte politico si è ampliato, anche alla luce dell’elezione in Consiglio Provinciale e delle prospettive future a livello regionale. Proprio per questo è il momento di dimostrare capacità di sintesi e visione, scegliendo la condivisone su un progetto che sia realmente sostenibile e utile per Cassino. Dare ascolto alla città non è un segnale di debolezza, ma di maturità politica”.