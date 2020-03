Ruspandini: “Mi congratulo con Andrea Renna per la nomina a D.G. del Consorzio di Bonifica Litorale Nord”

“Mi congratulo con l’amico Andrea Renna per la prestigiosa nomina ottenuta ieri quale direttore generale del Consorzio di Bonifica Litorale Nord. Renna ha dimostrato, anche in questo Ente, così come nell’ambito di organizzazioni sindacali ed Enti Pubblici di primo piano come Regione , Provincia e Camera di Commercio , le proprie capacità di dialogo e di ascolto che lo hanno contraddistinto insieme ad una professionalità non comune ed una programmazione e lungimiranza di alto livello. Ha guidato i consorzi di bonifica romani verso la fusione con quello di Tarquinia in poco più di un anno. Oggi Litorale Nord è il primo consorzio di bonifica che si è fuso dei 4 previsti dalla normativa regionale. Sono certo che anche in qualità di direttore di Anbi Lazio Renna potrà essere utile al territorio ciociaro così come a quello delle altre province per dare nuovo slancio a queste strutture che sono strategiche nei settori della salvaguardia ambientale e idrogeologica in un momento particolare come spesso il direttore nazionale di Anbi Massimo Gargano evidenzia in ambito di cambiamenti climatici e riorganizzazione complessiva di un sistema che deve essere orgoglio di tutti noi.”

Senatore Massimo Ruspandini

