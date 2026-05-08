“Ruspandini festeggia: i comuni della Ciociaria ricevono milioni dal Ministero”

Massimo Ruspandini “Esprimo grande soddisfazione per il finanziamento ai comuni della Ciociaria da parte del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La nostra è una delle Province che più ha ricevuto dal Governo Meloni, e questo ci inorgoglisce e ci rende felici. È il risultato di un lavoro di squadra tra istituzioni locali e Governo, con l’obiettivo di dare risposte concrete ai nostri territori troppe volte lasciati indietro dai passati governi.

Di seguito, nel dettaglio, i comuni finanziati:

Amaseno – €900.000

Aquino – €999.686,48

Arce – €2.500.000

Arpino – €2.500.000

Belmonte Castello – €898.000

Cassino – €4.999.999

Castro Dei Volsci – €999.000

Castrocielo – €1.000.000

Ceccano – €2.500.000

Colle san magno – €999.868,31

Falvaterra – €998.800

Fiuggi – €2.500.000

Frosinone – €5.000.000

Giuliano di Roma – €999.000

Isola del Liri – €2.509.000

Morolo – €999.360,26

Paliano – €2.500.000

Pastena – €1.000.000

Pescosolido – €995.000

Pignataro Interamna – €942.283

San Biagio Saracinisco – €999.000

Sant’Ambrogio sul Garigliano – €998.000

Santopadre – €999.000

Supino – €999.000

Torrice – €999.902,86

Trevi Nel Lazio – €1.000.000

Trivigliano – €1.000.000

Villa Latina – €1.000.000

Villa Santo Stefano-€999.000

Queste risorse sono fondamentali per interventi su viabilità, sicurezza, riqualificazione urbana e servizi ai cittadini. È un segnale tangibile di vicinanza del Governo Meloni alla nostra terra e ai nostri comuni.

Come parlamentare di questo territorio e come Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia, mi riempie di orgoglio vedere la Ciociaria al centro delle politiche nazionali”.