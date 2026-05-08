“Ruspandini festeggia: i comuni della Ciociaria ricevono milioni dal Ministero”

Massimo Ruspandini “Esprimo grande soddisfazione per il finanziamento ai comuni della Ciociaria da parte del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La nostra è una delle Province che più ha ricevuto dal Governo Meloni, e questo ci inorgoglisce e ci rende felici. È il risultato di un lavoro di squadra tra istituzioni locali e Governo, con l’obiettivo di dare risposte concrete ai nostri territori troppe volte lasciati indietro dai passati governi.
Di seguito, nel dettaglio, i comuni finanziati:
Amaseno – €900.000
Aquino – €999.686,48
Arce – €2.500.000
Arpino – €2.500.000
Belmonte Castello – €898.000
Cassino – €4.999.999
Castro Dei Volsci – €999.000
Castrocielo – €1.000.000
Ceccano – €2.500.000
Colle san magno – €999.868,31
Falvaterra – €998.800
Fiuggi – €2.500.000
Frosinone – €5.000.000
Giuliano di Roma – €999.000
Isola del Liri – €2.509.000
Morolo – €999.360,26
Paliano – €2.500.000
Pastena – €1.000.000
Pescosolido – €995.000
Pignataro Interamna – €942.283
San Biagio Saracinisco – €999.000
Sant’Ambrogio sul Garigliano – €998.000
Santopadre – €999.000
Supino – €999.000
Torrice – €999.902,86
Trevi Nel Lazio – €1.000.000
Trivigliano – €1.000.000
Villa Latina – €1.000.000
Villa Santo Stefano-€999.000
Queste risorse sono fondamentali per interventi su viabilità, sicurezza, riqualificazione urbana e servizi ai cittadini. È un segnale tangibile di vicinanza del Governo Meloni alla nostra terra e ai nostri comuni.
Come parlamentare di questo territorio e come Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia, mi riempie di orgoglio vedere la Ciociaria al centro delle politiche nazionali”.