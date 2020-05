Ruspandini (FdI): “Auguri a tutte le mamme del mondo specialmente alla Mamma Ciociara”

Qui davanti al suo monumento di Castro dei Volsci ricordiamo il sacrificio, le violenze delle truppe franco-marocchine nella Seconda Guerra Mondiale e la dignità, la compostezza con la quale il ricordo della tragedia è stato vissuto in questi anni quando a Dio si è sostituta la religione del politicamente corretto che ricorda tutto meno che le atrocità subite dagli italiani da parte dei liberatori.

Continueremo la nostra battaglia per l’istituzione di una giornata della memoria per le vittime delle marocchinate, perché così si chiamano e così vanno chiamate.

Lo promettiamo a te, Mamma Ciociara

Correlati