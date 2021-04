Ruspandini (FdI): “Accogliere le richieste del Siap per il commissariato di Sora”

Dopo la lettera inviata dal Siap( Sindacato autonomo agenti di polizia)al Questore di Frosinone, il Senatore Massimo Ruspandini ha voluto rafforzare il disperato appello del sindacato, dove viene chiesto di potenziare, e quindi agevolare, il lavoro degli agenti del commissariato della città volsca. Ecco la nota stampa diramata dal Senatore Ruspandini : ” Mi sento di porgere la mia vicinanza agli agenti del Commissariato di Sora, ritenendo le loro richieste più che legittime. Un commissariato notevolmente al di sotto dell’ organico necessario al servizio di controllo e prevenzione del crimine, in un territorio troppo vasto per le poche unità di cui attualmente la caserma è composta. Già in passato, dopo la segnalazione del circolo sorano di Fratelli d’ Italia, ebbi modo di constatare ed evidenziare, le tante problematiche che il commissariato riscontra. Problematiche che non riguardano solo la carenza di personale, che per il servizio di pattugliamento h24 è costretto ad impiegare agenti addetti ai servizi d’ ufficio, indipendentemente dal grado, ma anche legati ad una struttura ormai fatiscente e non corrispondente alle necessità di un commissariato importante come quello di Sora, brillantemente condotto dai suoi dirigenti, e che si è sempre contraddistinto per l’ ottimo lavoro svolto. È necessario, conclude Ruspandini, potenziare e rendere ancora più efficace il commissariato, in modo da impedire la diffusione di associazioni criminose, che sempre con più interesse guardano il nostro territorio, che senza un adeguato servizio di vigilanza e prevenzione, diventerebbe terreno fertile per criminali e malfattori. Pertanto mi auguro che l’ appello del Siap non resti inascoltato, ma che si provveda in qualche modo, ad accogliere le sue istanze.

COMUNICATO STAMPA

