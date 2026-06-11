Ruspandini-De Angelis piazzano il colpo: Trina in FdI, nuovi scenari a Frosinone

Nuovi equilibri e scenari in movimento nel panorama politico di Frosinone. Francesco Trina, già vicesindaco del capoluogo e figura storica dell’amministrazione cittadina, ha ufficialmente aderito a Fratelli d’Italia, in un’operazione politica che porta la firma dell’onorevole Massimo Ruspandini e del presidente della Saf Fabio De Angelis.

Una scelta destinata a lasciare il segno, non solo per il peso politico di Trina, ma anche per le possibili conseguenze sugli assetti del Consiglio comunale. Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, infatti, anche il consigliere Andrea Turriziani sarebbe pronto a seguire lo stesso percorso politico, lasciando il Polo Civico per approdare nel partito guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

L’ingresso di Trina rappresenta un importante rafforzamento per Fratelli d’Italia nel capoluogo. L’ex vicesindaco vanta una lunga esperienza amministrativa maturata nelle giunte guidate da Nicola Ottaviani e, nell’ultima tornata elettorale, ha svolto il ruolo di coordinatore cittadino della Lista Marini, contribuendo all’elezione di Turriziani in Consiglio comunale.

L’eventuale approdo di quest’ultimo tra le fila di FdI aprirebbe scenari politici del tutto nuovi, con ripercussioni sugli equilibri della maggioranza e sulle dinamiche interne al Polo Civico. Un passaggio che, se confermato, sancirebbe un ulteriore consolidamento della presenza del partito di centrodestra nella città di Frosinone.

L’operazione conferma inoltre la capacità attrattiva di Fratelli d’Italia sul territorio provinciale. La strategia politica portata avanti da Massimo Ruspandini, con il supporto di Fabio De Angelis, continua infatti a raccogliere adesioni significative tra amministratori ed esponenti politici locali, rafforzando il radicamento del partito e ampliandone il consenso.

Il messaggio che emerge appare chiaro: Fratelli d’Italia continua a crescere e ad allargare la propria area di influenza, candidandosi sempre più come punto di riferimento del centrodestra provinciale in vista delle prossime sfide elettorali.

Una mossa che potrebbe essere solo l’inizio di una nuova fase politica per Frosinone.