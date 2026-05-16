Ruspandini a Fontana Liri: «Battista è la rivincita della città»”

Di Augusto D’ Ambrogio.

Clima da grande occasione politica ieri sera a Fontana Liri, dove l’onorevole Massimo Ruspandini ha preso parte a un incontro pubblico per sostenere la candidatura del dottor Giuseppe Battista alla carica di sindaco in vista delle elezioni amministrative del 2026.

L’iniziativa, promossa dal gruppo “Uniti per Fontana Liri”, ha richiamato cittadini, simpatizzanti e amministratori del territorio, trasformandosi in un momento di forte mobilitazione politica e identitaria. Al centro dell’intervento di Ruspandini, il messaggio di rilancio per la comunità e la necessità di costruire un progetto amministrativo capace di restituire entusiasmo e prospettive al paese.

“Giuseppe Battista sindaco: questa sarà la nostra rivincita”, è stato il messaggio lanciato durante la serata, tra applausi e slogan a sostegno della candidatura. Un appello che punta a rafforzare il senso di appartenenza e a riunire attorno al progetto civico le energie del territorio.

Battista, indicato come figura di esperienza e competenza, ha ribadito l’obiettivo di mettere al centro “Fontana Liri e la sua gente”, puntando su ascolto, vicinanza ai cittadini e rilancio amministrativo. La campagna elettorale entra così nel vivo, con il centrodestra locale che prova a compattarsi attorno a una candidatura considerata strategica per il futuro politico del paese.