Rupandini (FDI): “Con la sicurezza non si scherza, basta alla circolazione e al parcheggio senza regole di monopattini”

Senatore Massimo Ruspandini, responsabile dipartimento nazionale trasporti FdI:

A nome del Dipartimento nazionale trasporti di Fratelli d’Italia presentiamo la campagna per dire basta alla circolazione e al parcheggio senza regole di monopattini e velocipedi sulle nostre strade e lungo i marciapiedi. Il governo rossogiallo nel decreto Semplificazioni è riuscito addirittura nell’impresa di consentire di andare contromano nella guida di questi veicoli nelle ‘zone 30’ delle città, creando un assurdo pericolo per i conducenti, i pedoni, gli automobilisti e tutti gli utenti della strada. Vogliamo subito una modifica al codice della strada che chiarisca una volta per tutte dove possono circolare i monopattini elettrici e quali regole debba seguire chi li conduce. E chiediamo la predisposizione di apposti stalli o rastrelliere per consentire una sosta ordinata di questi mezzi, senza impattare negativamente con il decoro urbano. Con la sicurezza non si scherza”.

Correlati