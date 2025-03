RUOLO IRRIGUO, COLDIRETTI FROSINONE CHIEDE AL CONSORZIO DI BONIFICA VALLE DEL LIRI DI CASSINO LA RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

Ascoltando le numerose istanze emerse dagli agricoltori, Coldiretti Frosinone ha chiesto al Consorzio di Bonifica Valle del Liri di Cassino, la rateizzazione dei pagamenti relativi alla quota variabile del ruolo irriguo, a seguito della comunicazione da parte dell’Ente di regolarizzare le singole posizioni degli utenti entro il 31 marzo.

“Abbiamo chiesto al Consorzio – spiega il presidente di Coldiretti Frosinone, Vinicio Savone – di consentire agli agricoltori di usufruire di una rateizzazione per regolarizzare i pagamenti previsti entro la fine del mese, senza così incorrere in sanzioni dovuti ad eventuali ritardi, per alcuni inevitabili, visto le ingenti spese che le aziende agricole devono costantemente affrontare per portare avanti le loro attività, molte volte lavorando anche in perdita e senza riuscire a coprire neanche i costi di produzione”.

Già nelle scorse settimane Coldiretti Frosinone era riuscita a bloccare gli aumenti delle tariffe e aveva chiesto l’apertura anticipata di tutti gli impianti al Consorzio di Bonifica Valle del Liri, che aveva accolto le istanze emerse durante i Tavoli con l’Ente avvenuti nel mesi scorsi.

“Abbiamo avanzato questa richiesta – spiega il direttore di Coldiretti Frosinone, Gerardo Dell’Orto – dopo aver raccolto la preoccupazioni dei nostri soci in merito ai pagamenti, che avrebbero avuto difficoltà a saldare in tempi stretti, a causa delle numerose difficoltà che affliggono il settore agricolo”.